Симферополь, 26 июня, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Власти Крыма создали межведомственную рабочую группу, которая займётся вовлечением в хозяйственную деятельность неиспользуемых земель в курортной зоне. Соответствующий документ, подписанный главой Крыма Сергеем Аксёновым, опубликован на официальном портале правительства РК.

Архип Куинджи. Крым. 1908

«Создать межведомственную рабочую группу по выработке мер стимулирования использования земельных участков, на которых находятся объекты незавершенного строительства, и других неиспользованных земельных участков, расположенных в границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов Республики Крым», — сказано в документе.

Рабочую группу возглавит вице-премьер — министр финансов Ирина Кивико. Также в неё включены министр курортов и туризма Вадим Волченко, министр экономического развития Людмила Бланк, министр имущественных и земельных отношений Анна Анюхина и администрации городов.

«До 1 ноября 2019 года по итогам выездных мероприятий внести предложения по вовлечению в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства и неиспользуемых земельных участков в санаторно-курортной сфере», — указано в распоряжении.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным крымской республиканской ассоциации «Экология и мир», на полуострове осталась лишь четверть естественных территорий.

«Пока что интересы бизнеса и сиюминутных экономических выгод превалируют над здравым смыслом, суть которого в том, что природа Крыма уникальна, природа Крыма уязвима. На полуострове сохранилось лишь 25% естественных — пока не разрушенных, хозяйственно не освоенных — территорий», — отметил председатель организации Виктор Тарасенко.