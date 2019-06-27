Киев, 27 июня, 2019, 04:13 — ИА Регнум. Раскол в новосозданной «автокефальной церкви» Украины не является столь уж неожиданным, но тем не менее атака на единство мирового Православия продолжается. О том, почему борьба разгорелась именно на этом фронте, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Colossus Печать Константинопольского патриархата

В соответствии с теорией великого английского историка и культуролога сэра Арнольда Тойнби, человечество делится на определенные цивилизации, коих насчитывается за всю историю 21, и семь из них существуют в наши дни, а отношения между ними во многом определяют политические события и течения. По сути, происходящее можно представить как усиление борьбы «западнохристианской» цивилизации против всех остальных, а «восточное православие», представляющее отдельную цивилизацию, как его ближайшую цель.

Вражда эта тянется из глубины веков, и слабость противника условному Западу хорошо известна. Восточное православие «болеет» амбициями местных церквей, что время от времени становится причиной ссор греков и славян, например. Но до явного раскола дело дошло только теперь, когда русский патриархат прекратил евхаристическое общение с патриархатом Константинопольским. Судя по тому, как развиваются события вокруг украинской автокефалии, Фанар очень зря затеял всю эту амбициозную операцию, пытаясь перехватить Украину из-под юрисдикции Московского патриархата.

Иерархи новосозданной ПЦУ проявили очевидную неготовность поступаться уже собственными претензиями и затеяли свару. Дело дошло до того, что раскольничий «киевский патриарх» Филарет отказался считать провозгласивший автокефалию Поместный собор легитимным. А без усилий теперь уже экс-президента Петра Порошенко рост общин автокефальщиков окончательно застопорился.

Читайте статью Андрея Ганжи «Трагедия и фарс восточного православия: украинская сцена».