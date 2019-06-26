Кампала, 26 июня, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Президент Уганды Йовери Мусевени раскритиковал Всемирный банк за заявление о том, что страны, которые «строят железные дороги, должны использовать свои собственные деньги», передает Daily Monitor Uganda.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Уганда

Мусевени сказал, что подобное заявление от учреждения, деятельность которого направлена на поддержку преобразования Африки посредством роста частного сектора, показывает, что некоторые представители Всемирного банка относятся к своей миссии «несерьезно».

Мусевени, который находится в Китае с четырехдневным визитом, во вторник, 25 июня, на встрече в Пекине, сообщил, что Угандийские железные дороги пытались получить финансирование от Всемирного банка, но потерпели неудачу.

«Один из наших инженеров недавно сказал мне, что Угандийские железные дороги тщетно пытались получить поддержку со стороны Всемирного банка, пока один сотрудник [Всемирного банка] не сказал им, что страны, которые строят железные дороги, делают это на свои собственные деньги», — сказал Мусевени.

«Как будет развиваться частный сектор, если ему придется столкнуться с дорогостоящими транспортными расходами, серьезными затратами на электроэнергию или вообще отсутствием электроэнергии?», — подчеркнул президент.

На встрече Мусевени поблагодарил Китай, «особенно при президенте Цзиньпине, за поддержку развития Африки. В Уганде Китай помог построить две плотины и создать технопарки».

Уганда стремится построить железную дорогу со стандартной шириной колеи от границы Бусии до Кампалы. Правительство страны надеется, что Китай сможет предоставить средства на этот проект. Уганде необходимо до 3,2 млрд. долларов США для реализации проекта железной дороги в Кампалу.