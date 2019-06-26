Париж, 26 июня, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Франция закрывает десятки школ из-за жары, а температура, как ожидается, поднимется выше 40C в некоторых регионах в четверг, 26 июня передает агентство ВВС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

Около 50 школ в депортаменте Эссон, к югу от Парижа, закрыты из-за отсутствия достаточного количества кондиционеров.

В четверг, 27 июня, сообщает французский телеканал BFMTV, школы также будут закрыты в департаментах Валь-де-Марн и Сен-э-Марн недалеко от Парижа.

В некоторых районах северо-восточной Испании в пятницу, 28 июня, ожидается жара до 45 градусов. В Германии и Италии температура пока еще ниже 40С.

Чрезвычайно горячий воздух дует из Сахары.

Швейцария тоже раскалена, но там власти настаивают на том, что школы останутся открытыми, потому что работающие родители не могут присматривать за своими детьми в течение дня.

Французские чиновники решили, что в Париже и Лионе проезд по дорогам будет разрешен только наименее загрязняющим транспортным средствам. Особенно подвержен смогу в жаркую погоду Париж. Парижским водителям также предлагают бесплатные парковочные места, чтобы стимулировать их пользоваться общественным транспортом. Франция была испытала период сильной жары, повлекшей смерть 15 000 человек, в 2003 году. Почти по всей Франции передают оранжевый сигнал тревоги, второй по величине уровень после красного, власти контролируют ситуацию.

Испанский синоптик сделал в Твиттере надпись под темно-красной картой Испании: «ад приближается!»

Эксперты связывают аномальную жару с изменением климата, так как температура на планете уже повысилась на 1C с начала индустриализации. Институт климатологии в Потсдаме, Германия, говорит, что все пять эпизодов самого жаркого лета в Европе с 1500 года пришлись на 21 век.

В земле Саксония-Анхальт, Восточная Германия, были введены ограничения скорости на автомагистралях из-за риска повреждения дорожных покрытий от жары. Тем временем сотрудники полиции в земле Бранденбург опубликовали в Твиттере фотографию мужчины, который пошел на крайние меры, чтобы охладиться — его остановили, когда он голым ехал на мотоцикле.