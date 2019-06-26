Маскат, 26 июня, 2019, 14:58 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Омана выпустило заявление об открытии посольства на территории Палестины, об этом 26 июня сообщается на сайте дипломатического ведомства в социальной сети Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Оман

«В продолжение поддержки палестинского народа султанат Омана принял решение об открытии дипломатического представительства уровня посольства в государстве Палестина» , — отмечается в заявлении.

В соответствии с заявлением делегация Омана будет отправлена в столицу Палестины — город Рамалла — расположенную на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан.