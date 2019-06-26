Абакан, 26 июня, 2019, 14:37 — ИА Регнум. В Хакасии суд прекратил дело о неуважении к власти в отношении интернет-пользователя Вячеслава Шоева, разместившего пост, содержащий оскорбительные высказывания о главе республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

«Вячеслав Шоев только что сообщил, что его дело о неуважении к власти в виде оскорбления губернатора Хакасии Валентина Коновалова суд прекратил за отсутствием события правонарушения», — написал 26 июня глава организации «Агора» Павел Чиков в своём Telegram-канале.

Как уже сообщало ИА REGNUM, интернет-пользователя Вячеслава Шоева могли наказать за размещённый у него на странице в «Фейсбуке» пост, содержащий оскорбительные высказывания о губернаторе. Павел Чиков ранее сообщил, что страницу Шоева «отмониторили сотрудники Центра «Э» Хакасии после того, как из администрации главы к ним поступил сигнал, и возбудили дело об административном правонарушении». Пост заставили удалить.

Между тем, как уточнил пресс-секретарь главы Хакасии Максим Усов, Валентин Коновалов «не подавал никаких заявлений на господина Шоева».

»Он (Коновалов — прим. ред.) был крайне удивлён, узнав об этом инциденте. Он так же, как и все мы, узнал об этом из СМИ. Это тот самый случай, когда сотрудники контролирующих органов самостоятельно усмотрели факт нарушения закона в публикации этого господина», — прокомментировал Усов.

Напомним, в марте 2019 года в России вступил в силу закон о неуважении к власти. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, влечёт наложение административного штрафа.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» 20 июня подчеркнул, что в первую очередь закон направлен на борьбу с оскорблениями символов государства, и речи о критике власти не идёт.

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