Симферополь, 26 июня, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Украинские специалисты в 2000-х годах не возражали против строительства моста через Керченский пролив. Сегодня заявления о «вреде» Крымского моста звучат нелогично, заявил 26 июня журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Константинов отреагировал на слова украинского гидрогеолога Юрия Медовара, который ранее призвал разобрать мост, так как он якобы «вызывает посадку уровня Керченского пролива», уменьшает глубину фарватера и нарушает водообмен между Чёрным морем и Азовским.

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Замысел моста не нов, отметил Константинов. В период, когда полуостров был украинским, заложили капсулу строительства и проработали проект, при этом ни один из украинских специалистов его не критиковал, напомнил он.

Проект транспортного перехода в Крым обсуждался с 2007 года, однако в 2008 году обсуждение было приостановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, Крымский мост протяженностью 19 км, связывающий полуостров с Краснодарским краем, был открыт в мае 2018 года. В декабре 2019 года по мосту должны пойти поезда.

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