Екатеринбург, 26 июня, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Архитектурное сообщество Екатеринбурга представило допустимые площадки для храма Святой Екатерины. О возможных местах рассказал главный архитектор города Андрей Молоков на встрече рабочей группы по храму, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вид на земельный участок перед стадионом «Екатеринбург-Арена» со стороны ул.Татищева. Екатеринбург

Первая площадка — пустырь на перекрёстке Белинского-Фурманова. Он находится в федеральной собственности, в бессрочном пользовании ФСБ.

«Территория свободная, собор будет там акцентом», — считает Молоков.

Второе место — бывшее здание Уральского приборостроительного завода, находящееся рядом с резиденцией свердловского губернатора.

«Ещё в 2014 году было сделано предложение по строительству собора на данной территории. За ним будет здание, которое может быть совместно использоваться епархией и другими собственниками», — сказал главный архитектор.

Третья площадка — площадка в акватории за Макаровским мостом, на формируемой набережной. Сейчас участок не сформирован. Нужно будет сформировать береговую линию, возможно, делать подсыпку, он находится в водоохранной зоне, но объект не загрязняет окружающую среду, поэтому проблема решаемая. Территория находится в разработке у «Брусники», будет новая жилая и деловая застройка.

Четвертая площадка — неожиданно — на месте снесённой телебашни.

«Историю мы все знаем. Участок сформирован, разработан проект планировки, разрабатывается документация на ледовую арену. По инженерным сетям никаких критичных ограничений нет», — прокомментировал Молоков.

Пятое место — земельный участок по ул. Татищева, напротив стадиона «Екатеринбург-Арена». Здесь храм тоже сможет стать акцентом, считает главный архитектор.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поддержал три возможные площадки для храма Святой Екатерины. Больше всего градоначальнику приглянулось место, где сейчас стоит бывшее здание Уральского приборостроительного завода.