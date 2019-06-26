Бейрут, 26 июня, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Правительство и парламент Ливана выступают против плана США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, заявил в среду, 26 июня, премьер-министр страны Саад аль-Харири, передает Национальное агентство новостей Ливана.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

Первый этап плана президента США Дональда Трампа по возобновлению процесса мирного урегулирования обсуждается на экономическом форуме в Бахрейне и содержит призыв к созданию инвестиционного фонда в размере 50 миллиардов долларов для стимулирования экономики Палестины и соседних арабских государств.

Выделение 6 млрд долларов Ливану было воспринято в стране как стимул для того, чтобы предоставить гражданство палестинцам, живущих в Ливане в статусе беженцев с момента создания Израиля в 1948 году. Все основные партии Ливана выступают против, главным образом из опасения нарушить межконфессиональный баланс между христианами и мусульманами.

«Правительство с парламентом против такого соглашения, и наша Конституция запрещает такое принятие гражданства», — сказал Харири, мусульманин-суннит.

Спикер парламента Набих Берри, мусульманин-шиит, выступил резко против инициативы США, заявив, что любой, кто думает, что, «размахивая миллиардами долларов», может заставить Ливан обменять их на «свои принципы», ошибается.

Хорошо вооруженная, поддерживаемая Ираном ливанская группировка «Хезболла» объявила этот план» историческим преступлением», которое должно не должно совершиться.

Ливан был приглашен на бахрейнскую конференцию, но не участвует в ней.