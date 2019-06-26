Тегеран, 26 июня, 2019, 14:27 — ИА Регнум. Высший руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что иранский народ никогда не отступит перед лицом жестких санкций и оскорблений со стороны США, об этом 26 июня сообщается на официальном сайте лидера исламской республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

«Самые свирепые чиновники правительства США обвиняют и оскорбляют Иран. Иранский народ никогда не отступит перед этими оскорблениями». Али Хаменеи

Также высший руководитель Ирана подчеркнул, что предложения Вашингтона по поводу переговоров являются обманом.

Напомним, в понедельник 24 июня президент США Дональд Трамп ввел персональные санкции в отношении Али Хаменеи, а также против главы внешнеполитического ведомства Ирана Джавада Зарифа.