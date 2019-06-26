Москва, 26 июня, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Мужчина, протестовавший у входа в здание Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и, по неподтверждённой информации, обливший себя бензином, задержан полицией. Видео, на котором стражи порядка выводят гражданина из здания и сажают в служебную машину, размещено в сети Интернет.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

На записи видно, как двое стражей порядка выводят из здания министерства мужчину, ранее требовавшего решить жилищные проблемы его семьи. Руки гражданина сомкнуты наручниками за спиной. По пути один из очевидцев спросил у задержанного его имя.

«Абдусала Али Дадиевич», — успел представиться мужчина перед тем, как его поместили в полицейский автомобиль.

Отметим, что на задержанном была зелёная майка с надписью: «Чистый город — здоровая нация».

В пресс-службе ГУ МВД по Москве пока никак не комментируют инцидент.

«Комментариев для СМИ пока нет», — сообщил представитель полиции корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, протестующего мужчину впустили в здание Минстроя.