Москва, 26 июня, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Пакет законопроектов, направленных на борьбу с коррупцией среди чиновников, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Авторы обратили внимание на то, что закон не предусматривает контроля за расходами должностных лиц после их увольнения. Если законы найдут поддержку, то в течение еще трех лет после ухода с должности экс-чиновник обязан предоставлять сведения о расходах — своих, супругов и несовершеннолетних детей. Речь идет обо всех сделках с недвижимостью, ценными бумагами, сумма которых превышает доход указанных лиц за отчетный период.

Предлагается также уточнить порядок конфискации незаконно нажитого имущества и сделок с ним. В частности, запрещаются сделки с имуществом в ходе антикоррупционных проверок.

«На период контрольных мероприятий регистрация сделок и операции по счетам должностного лица приостанавливаются. Если выясняется, что имущество продано до начала проверок, с бывшего владельца может быть взыскана рыночная стоимость этого имущества», — отмечает Миронов.

При этом ограничивается объем конфискации в случаях «незначительного расхождения расходов и доходов» контролируемого лица. Если разница составляет менее 20%, конфискуется не все имущество, а лишь та его часть, законность приобретения которой не была доказана. Эта норма соответствует указаниям Конституционного суда, подчеркивают авторы законопроекта.

Поправки также уточняют процедурные моменты по формированию доказательной базы, права и полномочия как надзорных органов, так и должностных лиц в ходе антикоррупционных проверок и судебных споров.

Кроме того, на госслужащих возлагается обязанность доказывать законность происхождения доходов, на которые приобретаются спорные активы.