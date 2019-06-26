Москва, 26 июня, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Сыновья основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова стремительно продвигаются в списке самых богатых людей мира. Их совокупное состояние оценивает в $1,67 млрд агентство Bloomberg.

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Отмечается, что в середине июня Мордашов передал 20-летнему Кириллу и 19-летнему Никите часть своей доли в немецкой туристической компании TUI AG стоимостью $890 млн. В феврале сыновья получили от отца 65% акций золотодобывающей компании Nordgold стоимостью $780 млн.

Указано также, что Мордашов одним из первых российских бизнесменов передает состояние наследникам. Столь крупной передачи собственности в России не было на протяжении ста лет.

В рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI) состояние Мордашова оценивается в $19,8 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Алексей Мордашов занял четвертое в списке богатейших российских бизнесменов по данным Forbes ($20,5 млрд). По размеру состояния он уступает Леониду Михельсону, Владимиру Лисину и Вагиту Алекперову.

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