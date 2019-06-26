Томск, 26 июня, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Результаты одного из самых престижных и авторитетных мировых университетских рейтингов — ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2019 (предметный Шанхайский рейтинг) — опубликованы 26 июня. Томский политехнический университет впервые вошел в сотню лучших вузов мира в международном рейтинге — по направлению Mechanical Engineering ТПУ занял место в группе 76−100. Более того, он стал единственным российским вузом, представленным в этой области, а также первым томским вузом, вошедшим в топ-100 международного рейтинга.

Павел Андрющенко Томский политехнический университет

Напомним, предметный рейтинг ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects наряду с глобальным рейтингом Academic Ranking of World Universities (ARWU или Шанхайский рейтинг) ежегодно публикуется азиатским агентством ShanghaiRanking Consultancy. Сегодня он является одним из ведущих мировых рейтингов университетов наряду с Times Higher Education World University Rankings и QS World University Rankings.

Томский политех впервые вошел в предметный Шанхайский рейтинг по направлению Mechanical Engineering в 2017 году. Тогда вуз сразу занял достойное место в группе 151−200.

«Наш университет 123 года назад создавался как вуз практических инженеров. Примечательно, что одним из двух первых отделений университета, тогда института, стало именно механическое отделение. Поэтому для нас эта предметная область основополагающая. Вхождение Томского политехнического университета в топ-100 Шанхайского предметного рейтинга — это попадание в высшую лигу мировых вузов. Это для нас значительное событие, ведь Шанхайский рейтинг ARWU традиционно считается наиболее сложным для российских университетов из-за своих жестких критериев. Безусловно, это результат работы всего коллектива ТПУ, свидетельство правильности выбранных нами стратегических приоритетов, нашего, в хорошем смысле, упрямства, настойчивости в достижении поставленных целей», — отметил врио ректора Томского политехнического университета Пётр Чубик.

Кроме того, Томский политех отмечен еще в одной предметной области предметного Шанхайского рейтинга — Chemical Engineering. Здесь ТПУ вошел в группу 401−500.

Добавим, при составлении Шанхайского предметного рейтинга эксперты особое внимание уделяют публикационной активности ученых университетов, насколько их публикации и результаты научной деятельности заметны в мировом научном сообществе, а также уровню развития международного сотрудничества.