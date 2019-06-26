Томский политех вошел в топ-100 международного университетского рейтинга
Томск, 26 июня, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Результаты одного из самых престижных и авторитетных мировых университетских рейтингов — ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2019 (предметный Шанхайский рейтинг) — опубликованы 26 июня. Томский политехнический университет впервые вошел в сотню лучших вузов мира в международном рейтинге — по направлению Mechanical Engineering ТПУ занял место в группе 76−100. Более того, он стал единственным российским вузом, представленным в этой области, а также первым томским вузом, вошедшим в топ-100 международного рейтинга.
Напомним, предметный рейтинг ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects наряду с глобальным рейтингом Academic Ranking of World Universities (ARWU или Шанхайский рейтинг) ежегодно публикуется азиатским агентством ShanghaiRanking Consultancy. Сегодня он является одним из ведущих мировых рейтингов университетов наряду с Times Higher Education World University Rankings и QS World University Rankings.
Томский политех впервые вошел в предметный Шанхайский рейтинг по направлению Mechanical Engineering в 2017 году. Тогда вуз сразу занял достойное место в группе 151−200.
Кроме того, Томский политех отмечен еще в одной предметной области предметного Шанхайского рейтинга — Chemical Engineering. Здесь ТПУ вошел в группу 401−500.
Добавим, при составлении Шанхайского предметного рейтинга эксперты особое внимание уделяют публикационной активности ученых университетов, насколько их публикации и результаты научной деятельности заметны в мировом научном сообществе, а также уровню развития международного сотрудничества.