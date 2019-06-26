Красноярск, 26 июня, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Бывшая заместитель министра экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края Надежда Маршалкина признана виновной в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере»). Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 26 июня, в Главном следственном управлении СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Взятка

Установлено, что Маршалкина предложила своему знакомому — руководителю крупной коммерческой организации — дать ей взятки в размере 10% от общей стоимости планируемых к заключению госконтрактов по строительству Богучанской ГЭС (около 17 млн рублей), а также по строительству объектов инфраструктуры и открытию грузового движения на железнодорожной линии Карабула — Ярки в Красноярском крае (около 55 млн рублей).

Общая сумма взяток должна была составить около 72 миллионов. Однако у Маршалкиной возник конфликт с руководителем организации, и она получила лишь часть от общей суммы взяток — два автомобиля стоимостью порядка 4,7 млн рублей и 14 млн рублей путём безналичного перечисления на счёт фирмы, в которой она являлась учредителем.

Приговором суда экс-заместителю министра назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также бывшую чиновницу приговорили к штрафу на сумму 190 млн рублей и лишили права занимать определенные должности на государственной службе сроком на шесть лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Надежда Маршалкина стала заместителем министра в мае 2015 года. В ноябре 2015 года её уволили с этой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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