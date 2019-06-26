Киркук, Ирак, 26 июня, 2019, 13:30 — ИА Регнум. В результате детонации самодельного взрывного устройства в иракской провинции Киркук погиб офицер правоохранительных органов, об этом 26 июня сообщает Kurdistan24.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Взрывное устройство сработало вблизи полицейского патруля, четверо сотрудников правопорядка получили ранения, они были доставлены в госпиталь, сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Инцидент произошел после того, как власти провинции объявили о задержании местного главаря «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, ситуация в спорной провинции остается неспокойной, несмотря на то, что власти Ирака объявили о разгроме боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще в декабре 2017 года.