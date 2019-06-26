Сан-Франциско, США, 26 июня, 2019, 13:26 — ИА Регнум. В сеть выложили новый ролик, в котором демонстрируется геймплей (игровой процесс) предстоящей игры Psychonauts 2 от студии Double Fine. Видео было опубликовано 25 июня на YouTube-канале Game Informer.

Игра Psychonauts 2

В описании к видео разработчики подчеркнули, что это «ранний взгляд» на будущую игру, релиз которой должен состояться в 2020 году. Стоит отметить, что средства на разработку Psychonauts 2 были собраны при помощи краундфандинга. Всего создателям удалось собрать на платформе Fig около $3,3 млн.

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Напомним, первая часть этой приключенческой игры вышла в 2005 году. Основателем студии Double Fine является геймдизайнер Тим Шейфер, которого геймеры знают по работе над играми LucasArts.