Архангельск, 26 июня, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Развитие отечественного судостроения, локализацию и экспортоориентированность обсудили участники Международного форума «Судостроение в Арктике», который прошёл в Архангельске на прошлой неделе. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба ЦНИИ проектно-конструкторский институт морского флота.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Выступивший на сессии «Перспективы рынка строительства и использования туристического флота для арктических маршрутов» руководитель проектного направления института Александр Судеревский представил проект круизного пассажирского судна вместимостью 200 человек для регионов Арктики и Антарктики.

В рамках сессии участники форума обсудили транспортные проблемы Архангельской области в части грузопассажирских перевозок на реке Двине и между населенными пунктами дельты и побережья Белого моря, а также развитие экспедиционного арктического туризма.

Организатором форума выступила ассоциация «Кластер судостроения и производства морской техники Архангельской области» под патронажем АО «Газпромбанк». Цель мероприятия — сфокусировать внимание профессионального сообщества на возможностях и сложностях, связанных с развитием судостроительной отрасли России в контексте освоения Арктики, объединить усилия различных ветвей власти, бизнеса и науки для решения прикладных задач, сформулировать предложения и наметить пути для дальнейшего развития российского судостроения.

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