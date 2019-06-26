Джакарта, 26 июня, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Министр-координатор по морским делам Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан выразил желание провести проверку и стандартизацию 17 509 островов в Индонезии, сообщает Antaranews.

TUBS Индонезия на карте Юго-Восточной Азии

«Мы проведём проверку количества островов. Мы попробуем дать названия 17 509 островам. Сейчас названы 1667 островов», — заявил министр на встрече с советом Палаты представителей в Джакарте.

При этом, согласно официальной статистике, в Индонезии насчитывается 17 804 острова, из них 9634 числятся безымянными.

По словам министра, проблемы моря в настоящее время не рассматриваются всерьез, поэтому необходимо это решить немедленно.

Известно, что правительство впервые в истории Индонезии опубликовало официальный документ по морской политике Индонезии — «морскую карту».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо провел переговоры об исключительной экономической зоне (ИЭЗ) с представителями Вьетнама и Филиппин.

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