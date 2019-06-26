На фестивале «Добрые люди» будут пропагандировать ЗОЖ
Москва, 26 июня, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Фестиваль гражданского общества «Добрые люди», который пройдёт в Москве с 29 июня по 7 июля под эгидой Общественной палаты Российской Федерации, познакомит участников с наиболее успешными гражданскими практиками. Его главная цель — показать многогранность волонтерского движения в России и найти финансирование для самых актуальных и важных социальных проектов. Помимо этого, мероприятие даст возможность посетителям больше узнать о волонтерстве, его направлениях, сделать пожертвования в благотворительные фонды. Об этом Иа рассказали в пресс-службе Общественной палаты РФ.
Фестиваль пройдёт третий год подряд. Значительно расширился состав его участников, увеличилось количество демонстрационных стендов. Именно поэтому на этот раз площадкой для проведения форума стал самый популярный парк Москвы — ЦПКиО имени Горького.
Как подчеркнула зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева, волонтерское движение в России набирает обороты.
Каждый из восьми дней фестиваля посвящен определенной тематике: защите детей, активному долголетию, охране окружающей среды, развитию искусства, защите животных и другим. Тема заключительного дня — пропаганда здорового образа жизни.
Она добавила, что для приобщения молодежи к занятиям спортом в Государственном музее спорта разработали плакатную выставку «Страна героев», которая этим летом будет представлена в парке Горького.