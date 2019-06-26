Новокузнецк, Кемеровская область, 26 июня, 2019, 13:13 — ИА Регнум. В Новокузнецке переселение граждан из аварийного жилищного фонда велось незаконно, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Кемеровской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Ветхое жилье

«Установлено, что для переселения людей из многоквартирных домов, в том числе признанных аварийными, в муниципальную собственность были приобретены жилые помещения. Однако должностные лица администрации города Новокузнецка принимали решения о предоставлении этих жилых помещений гражданам, не имеющим на то законных оснований. Ранее эти люди не проживали в аварийном жилфонде, не являлись нуждающимися в жилом помещении. Без достаточных правовых оснований заключались договоры социального найма жилья», — уточнили в ведомстве.

Также сотрудники прокуратуры выяснили, что через некоторое время после заключения договоров соцнайма, сотрудники мэрии Новокузнецка заключали с «новосёлами» договоры о передаче жилых помещений в собственность. После чего регистрировался переход права собственности в частную, и жильё выбывало из муниципального жилого фонда.

Отмечается, что ущерб городского бюджета составил более 3 млн рублей.

Возбуждены и расследуются три уголовных дела по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Главе города внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. Поставлен вопрос о соответствии занимаемой должности сотрудников мэрии. Прокурорская проверка продолжается.