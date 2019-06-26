Санкт-Петербург, 26 июня, 2019, 13:18 — ИА Регнум. Муниципальные депутаты Петербурга и члены избиркомов муниципалитетов (ИКМО) от «Единой России» не нарушают закон в ходе избирательной кампании, вопреки всем жалобам на нарушения со стороны кандидатов. Такую убежденность высказал 26 июня спикер Заксобрания Петербурга, секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров.

Assembly.spb.ru Вячеслав Макаров на трибуне Заксобрания

В связи с тем, что абсолютное большинство МО в Петербурге контролируется единороссами, корреспондент ИА REGNUM поинтересовался, требовал ли Макаров от своих однопартийцев соблюдать закон, а также рекомендации ЦИК и Горизбиркома относительно приема документов у кандидатов и обнародования самого факта назначения выборов.

«Я их призвал к этому и призываю. Более того, я считаю, что «Единая Россия» и депутаты «Единой России» соблюдают этот закон. Если есть какие-то замечания, то надо обращаться в рабочую группу Горизбиркома», — сказал Вячеслав Макаров.

Напомним, сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии председатель Горизбиркома Виктор Миненко отчитался, что к нему поступило уже почтит 300 жалоб на ИКМО в Петербурге. В ЦИК наслышаны и о сокрытии самого назначения выборов, что помешало кандидатам зарегистрироваться, и о «фальшивых очередях», не допускающих кандидатов в ИКМО, и о крайне урезанном графике работы местных комиссий, когда у кандидатов принимают документы в течение часа в сутки.

«Это дело Городской, Территориальной избирательных комиссии и ИКМО. Безусловно, мне ничего не известно. Я и в прошлый раз сказал: да, ни у кого не должно быть вопросов к муниципальным выборам. В этой ситуации работает рабочая группа Горизбиркома. Если есть какие-то не эмоции, а реальные факты», — отметил Вячеслав Макаров.

Он добавил, что «ЕР» отбирает каждого кандидата в муниципальные депутаты очень ответственно и серьезно, и каждый из них проходит «жесткую и глубокую проверку не только мнением избирателей, но и правоохранительными органами».

«Мы отвечаем за каждого депутата, за его лицо, за его состояние, за его работу в будущем. Это те люди, которым мы доверяем», — сказал Макаров о кандидатах в муниципалы и, видимо, о действующих муниципальных депутатах от «ЕР».

Муниципальные выборы в Петербурге пройдут в Единый день голосования, 8 сентября 2019 года, одновременно с выборами губернатора.