Москва, 26 июня, 2019, 13:11 — ИА Регнум. В настоящий момент согласно ст. 21 Гражданского кодекса РФ дееспособность в полном объёме возникает с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста. Предложение по снижению возраста совершеннолетия представляется недостаточно обоснованным, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова, к. ю. н. Наталья Свечникова.

Василий Григорьевич Перов. Тройка. 1866

«Следует учитывать, что в тех случаях, когда есть объективная необходимость предоставления несовершеннолетним возможности в полном объёме приобретать дееспособность, закон устанавливает соответствующие условия и порядок. Так, в

случае вступления в брак до достижения 18 лет, гражданин приобретает дееспособность в полном объёме со времени вступления в брак. Даже, если брак в последствии будет расторгнут, а гражданину ещё не исполнится 18 лет, полная дееспособность у него сохранится», — пояснила эксперт.

Если несовершеннолетнему исполнилось 16 лет, и он работает по трудовому договору, а также, если он с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью, он может быть объявлен полностью дееспособным согласно ст. 27 ГК РФ.

«Таким образом, в настоящий момент научно-обоснованных исследований, доказывающих потребность в снижении возраста совершеннолетия, нет. Предложение на эту тему дискутируется в кругах специалистов — практиков и ученых, однако сторонников снижения такого возраста немного.

Целесообразность снижения возраста совершеннолетия на сегодняшний день отсутствует ввиду наличия правовых норм, позволяющих несовершеннолетним воспользоваться законодательными возможностями в случаях, когда им требуется получить дееспособность в полном объёме и, закон это допускает», — высказала свое мнение Свечникова.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Александр Бугаев считает, что в России на сегодняшний день можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия.

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