Киев, 26 июня, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Решение суда о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве — это только предвестники поистине серьезных откатов назад, начала демонтажа украинского государства и восстановление «государства малороссийского».

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Об этом сегодня, 26 июня, журналистам заявил народный депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Сергей Высоцкий.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Окружной админсуд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича (бывшие Московский и генерала Ватутина) в столице Украины. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что это решение будет обжаловано, кроме того — Киевский городской совет на ближайшей сессии повторно переименует два проспекта. С резкой критикой решения суда выступили многие политики из националистического лагеря.

Высоцкий в своем комментарии объясняет, почему стало возможным такое решение, отмечая, в частности, что президент Украины Зеленский — «человек советский».

«Я не берусь утверждать, что Зеленский сидит и давит невидимую кнопку, которая контролирует Окружной административный суд, но ему 100% комфортно жить в денационализированном пространстве. Без всех этих дискомфортных вопросов национальной памяти, идентичности, исторической политики, языковой политики и другого глубинного государственного фундамента», — подчеркивает политик.

Далее Высоцкий прогнозирует следующие этапы «реванша»:

"Далее начнется атака на участников «Революции достоинства», армию и добровольцев. Судебные процессы против тех, кто оборонял страну 5 лет. Из украинского военного будут пытаться сделать убийцу мирных людей. Из майдановцев — «фашиствующих молодчиков». Тех, кто может сопротивляться, будут преследовать. А нацию убивать вирусом капитуляции».

Депутат признает, что это достаточно «апокалиптический сценарий», однако считает, что дальнейшие события на Украине вполне могут пойти в таком ключе.

«Правление Януковича также начиналось с атаки на конституцию и Бандеру. И мало кто видел в этом предвестие массовых протестов, революции и войны… Штука вот в чем: все, кто начинает строить вместо Украины Малороссию, заканчивают одинаково», — резюмировал украинский парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что переименование проспектов в проспект Степана Бандеры и Романа Шухевича произошло в рамках выполнения законов о декоммунизации в 2016 и 2017 годах. Соответствующие решения Киевского горсовета были критически восприняты европейскими партнерами Украины, особенно — Польшей.

19 июня в Харькове местный горсовет вернул одному из проспектов имя советского маршала Георгия Жукова, после чего некоторые эксперты заявили о «бунте малороссов».