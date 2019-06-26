Москва, 26 июня, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Возобновление работы делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с ограниченными полномочиями исключено. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Парламентская ассамблея Совета Европы

«Возобновление работы … нашей делегации в ПАСЕ может быть только на полноформатной основе, — заявил представитель Кремля. — Какое-то ущемление в правах (российских представителей) уже делает невозможным участие нашей делегации».

Песков добавил, что в Москве приветствуют возобновление работы делегации РФ в ПАСЕ, так как без участия российских представителей работа ассамблеи не могла быть полноценной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены ПАСЕ в ходе заседания в Страсбурге одобрили изменения в регламенте, открывающие путь к возвращению делегации РФ.

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