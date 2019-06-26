Москва, 26 июня, 2019, 12:41 — ИА Регнум. Россию тревожит напряженность вокруг Ирана. Силовые акции против этой страны должны быть исключены, заявил 25 июня замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство иностранных дел РФ

«Вы позицию нашу по Ирану знаете, мы встревожены имеющейся напряжённостью, которая всё время усиливается», — приводит слова Вершинина RT.

При необходимости обсуждение ситуации с иранской ядерной сделкой будет инициировано в Совете безопасности ООН, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношениях Ирана и США наблюдается обострение. Так, и.о. министра обороны США Марк Эспер призвал союзников сформировать коалицию, чтобы ответить на «глобальный» вызов Ирана. Вместе с тем директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов назвал действия США по отношению к Исламской Республике «жестким и рискованным блефом».

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