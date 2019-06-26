Москва, 26 июня, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Сбор информации у операторов связи начался в рамках подготовки к реализации закона об устойчивой работе интернета, вступающего в силу с ноября. Об этом сообщает 26 июня пресс-служба Роскомнадзора.

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Ведомство запрашивает данные о сетях связи у операторов по всей стране. Полученную информацию учтут при создании информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

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Центр будет отслеживать состояние коммуникаций и взаимодействие систем, а также вести мониторинг маршрутно-адресной информации. Это позволит принимать меры по устранению угроз нарушения целостности Рунета.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о «надежном» Рунете президент России Владимир Путин подписал 1 мая, он вступит в силу 1 ноября. По закону, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе Рунета Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования».

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