Астана, 26 июня, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Поручения по организации возвращения жителей города Арыси Туркестанской области Казахстана в свои дома дал председатель Совета безопасности республики Нурсултан Назарбаев. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе Назарбаева.

Kremlin.ru Нурсултан Назарбаев

Первый президент республики провел заседание Совета безопасности, посвященное чрезвычайному происшествию в Арыси и вопросам водной безопасности Казахстана.

Назарбаев выразил соболезнования родным и близких погибших, а также отметил эффективную работу всех служб, участвующих в ликвидации последствий взрывов в Арыси.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов заявил, что число погибших в результате взрывов боеприпасов в городе Арыси Туркестанской области возросло до трех человек.