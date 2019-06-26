Ростов, Ярославская область, 26 июня, 2019, 12:22 — ИА Регнум. В музее-заповеднике «Ростовский кремль» с 29 июня будет открыта выставка «Тайна красоты русской эмали». В экспозиции уникальное собрание металлопластики XVII — начала XX века, декорированной эмалями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь музея «Ростовский кремль» Андрей Серов.

Экспонат выставки

Выставка будет работать в Самуиловом корпусе Ростовского кремля. В экспозицию войдет более 80 предметов культового и бытового назначения, выполненных в самых разнообразных эмальерных техниках: по рельефу, по скани, по медному литью, с накладками.

«Основная часть данной коллекции музея-заповедника сформировалась до революции. В советский период демонстрировались лишь отдельные произведения этого собрания. Впервые почти за столетие оно предстанет в расширенном формате», — отмечает куратор выставки Елена Брюханова.

В числе экспонатов новой выставки — разнообразные кресты, оклады икон, иконки-персоналии и складни. Будут представлены и чрезвычайно редкие образцы эмалей XVII века работы мастеров Московской Оружейной палаты, а также произведения медного литья мастеров-старообрядцев. Большинство вещей декорировано цветочно-растительным орнаментом, символизирующим образ рая и вечной жизни.

Среди бытовых предметов коллекции, которые включены в экспозицию, — чернильные приборы и чернильницы XVII века, коробки, чайницы, вилки, подносы.