Москва, 26 июня, 2019, 12:17 — ИА Регнум. За последние три года японский премьер-министр Синдзо Абэ и российский лидер Владимир Путин встречались уже более 20 раз. Логично, что и на саммите G20 Абе и Путин смогут провести переговоры, заявил корреспонденту ИА REGNUM PR-директор ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Синдзо Абэ

В повестке у России — более 80 экономических проектов, в которых могут принять участие японские инвесторы. У восточных соседей России к началу 2019 года накопилось 130 проектов для сотрудничества. Встречи лидеров обеих стран, действительно, очень интенсивные и частые.

«В структуре иностранных инвестиций на Дальний Восток доля Японии сегодня не превышает 3%. Да и вряд ли будет прогресс в будущем. Все предложения так и останутся на бумаге. Россия не рассматривает территориальный вопрос в качестве разменной монеты на инвестиции», — пояснил эксперт.

Страна Восходящего солнца давно прижата военными базами США, а учения кораблей японских сил самообороны в совместных учениях с кораблями НАТО в Балтийском море летом прошлого года по-прежнему в нашей памяти. Как и бесчинства японской армии во время Второй мировой войны на Сахалине, в Китае и Корее.

«Саммит G20 не приведет к конкретным решениям по надуманной территориальной проблеме потерпевшими позорное поражение во Второй мировой войне японцами, чуда не произойдет и до Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Позиции Японии в Азии и на мировых рынках всё увереннее занимает Китай, и для России Япония — американская «шестерка», она никогда уже не станет приоритетным партнером.

Учите историю и не обольщайтесь. Китай, Южная Корея, Вьетнам и Индонезия смотрятся в этом списке убедительнее. Прогресса в диалоге с Россией у Абэ не будет, и ему ещё нужно удержаться в кресле премьер-министра до конца срока», — высказал свое мнение Лобода.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоятся в рамках саммита Группы двадцати (G20) в японской Осаке.

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