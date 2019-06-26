Санкт-Петербург, 26 июня, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга отправилось на трехмесячные каникулы, передает корреспондент ИА REGNUM. Депутаты вернутся к законотворчеству уже после Единого дня голосования.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

В среду, 26 июня, завершилась весенняя сессия Заксобрания Северной столицы. Решение о перерыве приняли на последнем пленарном заседании. ЗакС установил себе каникулы до среды, 18 сентября. Таким образом, в следующий раз в полном составе городской парламент соберется на «пленарку» не раньше 25 сентября 2019 года.

К тому моменту будут подведены итоги муниципальных выборов, а также, скорее всего, и губернаторских. И те, и другие пройдут в Единый день голосования 8 сентября.

Добавим, Заксобрание Петербурга завершает сессию, потеряв в июне двоих депутатов. Единоросс Павел Зеленков скоропостижно скончался 10 июня. Довыборы на его место по одномандатному округу до сих пор не объявлены. Лидер фракции ЛДПР Олег Капитанов сдал мандат 26 июня ради обещанной ему работы в Смольном. Судьбу его мандата, полученного по партийным спискам, решит высший совет партии.

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