Симферополь, 26 июня, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Депутаты первого созыва крымского парламента выполнили историческую миссию — переходный период завершён, полуостров прочно навсегда интегрировался в Российскую Федерацию. Об этом 26 июля на последнем заседании первого созыва парламента республики заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Константин Богаевский. Крымский пейзаж. 1930

«Нашему созыву выпало провести Крым через переходный период, необходимый для адаптации в условиях нового для нас государства — Российской Федерации. Мы полагали, что на это потребуется пять лет. И сейчас мы со всей ответственностью можем заявить — переходный период завершён, Крым прочно навсегда интегрировался в Российскую Федерацию», — отметил политик.

По его словам, местным депутатам посчастливилось принять непосредственное участие в восстановлении целостности той живой ткани, которая веками связывала полуостров с большой материковой Россией.

«Противоестественному разделению, длившемуся 60 лет, положен конец. Своим участием в восстановлении исторической справедливости каждый из нас может гордиться. Надеюсь, депутаты следующих каденций продолжат начатую законотворческую деятельность, возможно, что-то сделают лучше и усовершенствуют принятые ранее законы. Но одного у нас никто никогда не отнимет — мы были первыми законодателями в российском Крыму», — подчеркнул Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года после дополнительных выборов в Государственный и местные советы Крыма, глава республики Сергей Аксёнов заявил, что полуостров окончательно интегрировался в политическую и правовую системы России.