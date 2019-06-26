Екатеринбург, 26 июня, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Генпрокуратура специально запутывает следы своей проверкой по делу группы Дятлова. Об этом заявил сокурсник погибших, член правления «Памяти группы Дятлова» Пётр Бартоломей на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Перевал Дятлова

По словам Бартоломея, эту информацию он пытается донести уже давно, но его тезисы постоянно вырезают из СМИ.

«Причину гибели группы Дятлова нужно искать в самой генеральной прокуратуре! Генпрокуратура выдвигает три версии гибели: лавина, «снежная доска», ураган. Это настоящая дезинформация населения!» — возмутился исследователь.

Эксперт призвал обратить внимание и на участие зампрокурора РСФСР Леонида Уракова в событиях, связанных с гибелью Дятлова в 1959 году. Прокуратура намеренно не хочет рассматривать техногенную версию гибели дятловцев, концентрируя внимание на безопасных для неё версиях, считает Бартоломей.

«Концы надо искать в прокуратуре и техногенных явлениях!» — уверен исследователь.

Напомним, фонд «Памяти группы Дятлова» планирует обратиться к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой начать новое уголовное дело о гибели дятловцев. «Пока ещё живы свидетели и участники поисков тех лет», — напоминают в обращении.