Санкт-Петербург, 26 июня, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Количество жалоб в петербургский Горизбирком на нарушения избирательных прав граждан в ходе муниципальной выборной кампании достигло почти трехсот. Об этом заявил 26 июня председатель комиссии Виктор Миненко, передает корреспондент ИА REGNUM.

St-petersburg.izbirkom.ru Виктор Миненко

Сегодня Миненко отчитывается перед Центральной избирательной комиссией, при этом накануне в Петербурге работала группа из 14 сотрудников ЦИК, которых прислало руководство для проверки положения дел. Пятеро сотрудников ЦИК остаются в городе и инспектируют процесс.

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Виктор Миненко подтвердил, что в Северной столице некоторые муниципалитеты скрывали от граждан факт назначения выборов — иногда в течение недели и более длительный срок. По словам Миненко, в таких случаях Горизбиркому приходится продлевать срок выдвижения кандидатов буквально в ручном режиме, если факт необнародования решения о назначении выборов удалось доказать.

Всего на данный момент в Горизбирком поступило более 290 жалоб на выборы в Петербурге.

Чаще всего кандидаты жалуются на то, что муниципалитеты скрывают от них дату назначения выборов, из-за чего у них истекает срок возможности зарегистрироваться. Сами же комиссии не работают с утра до вечера и без выходных, как рекомендовали Горизбирком и ЦИК, в некоторых муниципалитетах целыми днями не принимают документы из-за искусственно созданных очередей.