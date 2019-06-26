Киев, 26 июня, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Администрация президента Украины Владимира Зеленского внесла на согласование в правительство страны кандидатуры на должности председателей областных государственных администраций (ОГА).

Цитата из к/ф «Слуга народа 3». реж Алексей Кирющенко. 2019. Украина Зеленский

Об этом сегодня, 26 июня, сообщил вице-премьер-министр украинского правительства Павел Розенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

По информации Розенко, на рассмотрение Кабмина внесены восемь кандидатов на должности председателей Донецкой ОГА (части бывшей Донецкой области, подконтрольной Киеву), Закарпатской ОГА, Киевской ОГА, Луганской ОГА (части бывшей Луганской области, подконтрольной Киеву, Львовской ОГА, Одесской ОГА, Херсонской ОГА и Черкасской ОГА.

Вместе с тем Розенко дал понять, что в правительстве сильно удивлены поданными Зеленским кандидатурами.

«Кто эти люди? Откуда? Каким образом стали кандидатами на указанные должности? Какие подводные камни их назначений? Риски? Бэкграунд этих кандидатов?» — задается вопросом вице-премьер.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем желании сменить всех глав областных государственных администраций на Украине.

«Критерии (для назначения главой области) — это порядочность, профессионализм, отсутствие связей с какими-либо коррупционными схемами. Нам помогают в отборе этих людей международные HR-компании. Также желательно, чтобы кандидаты имели план и понимание, с кем они будут работать на местах», — сказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

По украинскому законодательству, глав облгосадминистраций назначает и увольняет президент, однако только после согласования с правительством.