Калуга, 26 июня, 2019, 11:48 — ИА Регнум. В Калужской области некоторыми мунипалитетами не определен порядок деятельности общественных кладбищ, в том числе их содержания. Об этом 26 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM прокурор Евгения Королёва.

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По её словам, при разработке нормативных правовых актов органами местного самоуправления применялись недействующие санитарные правила к размещению, устройству и содержанию кладбищ. Имеют место случаи, когда в муниципальных образования не устанавливали стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела при погребении умерших, не имеющих родственников или законных представителей.

Кроме того, в нормативные документы не внесены изменения в части установления гарантированных услуг по погребению с учетом утвержденного правительством Российской Федерации коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году.

«Коммерческие организации, в нарушение действующего законодательства, наделялись статусом специализированных служб по вопросам похоронного дела. Кроме того, в положениях, регулирующих вопросы деятельности и содержания кладбищ, предусматривалась возможность передачи полномочий по управлению деятельностью кладбищ, ведению учета всех захоронений данным организациям», — сказала Евгения Королёва.

В ходе ранее проводимых проверок прокурорами было установлено, что власти ряда муниципалитетов не приняли мер по созданию специализированных служб, занимающихся похоронным делом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Калужской области обнаружили 197 незаконных кладбищ общей площадью свыше 200 га. У муниципалитетов нет денег на открытие официальных захоронений для населения. Давность некоторых захоронений исчисляется десятилетиями.