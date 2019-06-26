Красноярск, 26 июня, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям. Дело в том, что, возможно, торт и был вкусным, однако вызвал не очень весёлые ассоциации — изображения выпускников были сделаны в форме могильных плит.

Скриншот со страницы группы «Типичный Красноярск — Столица Сибири». Vk.com Торт «с надгробиями»

«Нормально так во взрослую жизнь отправляют», — прокомментировал фото торта подписчик паблика «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте».

А один из пользователей пошутил, что торту следовало бы дать название «Бадалык». В Красноярске есть кладбище именно с таким названием.

«Да реально надгробия же. Полос чёрных не хватает разве что», — подчёркивает подписчик паблика «Типичный Красноярск — Столица Сибири».

Мать одного из учеников рассказала, что дети торт ели, но сказали, что это было жутко. А многие просто покинули класс.

«Дети называют это могилами с надгробием. Это ужасно! Это школа! У детей должна быть радость в связи с получением аттестатов! А их с могилами ассоциируют! Тут у любого нормального человека волосы дыбом встанут. Этика и мораль вообще отсутствуют», — цитирует родительницу 1line.info.

26 июня в СМИ появились комментарии руководства школы по поводу инцидента. Портал Ngs24.ru сообщает, что речь идёт о школе № 143.

«Родители очень огорчены, что их идею так неправильно поняли. Классный руководитель сама была приятно удивлена, что родители собрались вместе, празднично закончили окончание школы», — подчеркнула директор школы Светлана Савенко.

Представитель родительского комитета Ирина Смирнова отметила, что школа и классный руководитель не имеют абсолютно никакого отношения к этой задумке — это был сюрприз для детей.

«Естественно, та идея, которая была воплощена, с индивидуальными кусочками торта с фотографиями, была прекрасно принята детьми. Они наперегонки искали каждый свое изображение, очень быстро слопали и довольные, счастливые разбежались. Идея была принята на обсуждении родительского комитета, да, может, макет был не совсем согласован, ну извините — кондитеры уже так сделали», — резюмировала Смирнова.

Одна из учениц — Ульяна Ш. — утверждает, что торт был очень вкусным:

«Мы пришли в класс, открыли торт и начали кушать. Некоторые пошутили, что это как могилки. Мы посмеялись с этого и забыли сразу же».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года курьёзная ситуация произошла во Владивостоке. Глава города Олег Гуменюк на торжественном мероприятии в Техническом лицее, посвященном «последнему звонку», предложил школьникам занять своё кресло, после чего «проводил выпускников в последний путь».

«Проводим вас в последний путь в жизни», — сказал Гуменюк.

Это напутствие шокировало присутствующих. Между тем глава Владивостока постарался тут же исправить допущенную оговорку:

«Ну все же мы понимаем…«

Читайте также: «В последний путь» проводил выпускников лицея мэр Владивостока Гуменюк