Киев, 26 июня, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому составляет 67%, сказано в отчёте, опубликованном социологической группой «Рейтинг» 26 июня на официальном сайте организации.

Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Зеленский

Не доверяет Зеленскому 26% населения Украины.

Помимо президента Украины, лидерами доверия являются Святослав Вакарчук — 25%, Дмитрий Разумков — 22%, Анатолий Гриценко — 21%, Игорь Смешко — 21%.

Менее всего избиратели доверяют экс-президенту Украины Петру Порошенко и лидеру «Радикальной партии» Олегу Ляшко. Антирейтинг каждого оставляет 80%.

В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов. Исследование проводилось с 20 по 24 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным социологической группы «Рейтинг», ранее Зеленскому доверяли 50% опрошенных.

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