Зеленскому доверяет почти 70% жителей Украины — опрос
Киев, 26 июня, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому составляет 67%, сказано в отчёте, опубликованном социологической группой «Рейтинг» 26 июня на официальном сайте организации.
Не доверяет Зеленскому 26% населения Украины.
Помимо президента Украины, лидерами доверия являются Святослав Вакарчук — 25%, Дмитрий Разумков — 22%, Анатолий Гриценко — 21%, Игорь Смешко — 21%.
Менее всего избиратели доверяют экс-президенту Украины Петру Порошенко и лидеру «Радикальной партии» Олегу Ляшко. Антирейтинг каждого оставляет 80%.
В опросе приняли участие 2 тыс. респондентов. Исследование проводилось с 20 по 24 июня.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным социологической группы «Рейтинг», ранее Зеленскому доверяли 50% опрошенных.
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