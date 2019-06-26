Сеул, 26 июня, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Представители южнокорейской компании LG Electronics подписали меморандум о взаимопонимании с представителями финской компании Qt. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

(сс) Kārlis Dambrāns Логотип LG

По их словам, подписание документа состоялось 25 июня в исследовательском институте LG Electronics Seocho R&D Campus, расположенном в районе Сечо-гу города Сеула.

Известно, что в рамках данного документа представители компаний займутся доработкой операционной системы webOS и расширением экосистемы.

WebOS — операционная система LG, которая устанавливается в смарт-телевизоры, цифровые и интеллектуальные устройства с 2014 года.

В 2018 году компания разработала «WebOS Open Source Edition» — операционная система, которую могут использовать в своей продукции другие компаний.