Ярославль, 26 июня, 2019, 11:24 — ИА Регнум. Туроператор «Русь» обратился с открытым письмом по поводу состояния дорог к популярным туристическим объектам в Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила генеральный директор компании Елена Соловьева.

Ямы

Компания предупреждает, что будет вынуждена перенаправить потоки туристов, так как ряд дорог в регионе стали фактически непроезжими для туристических автобусов.

«Водители едут по обочине, потому что там дорога лучше, чем проезжая часть. Почти после каждого рейса приходится ставить машины на ремонт. Пока что мы не отказались от маршрутов, но планируем сделать это с середины июля, если ситуация не изменится. У нас есть комплексные маршруты, включающие Ростов, Борисоглебский, Углич, Мышкин, Мартыново. Мы одни из немногих, кто возит туристов в Борисоглебский монастырь. Это удивительный памятник, о котором нужно рассказывать. Но дорога от Углича до Борисоглебского стала ужасной, плохое состояние и у дороги Ростов — Борисоглебский. Поймите, мы коммерческая организация, и, как бы нам ни нравились эти места, нельзя работать себе в убыток», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Елена Соловьева.

Особенно плачевная ситуация с направлением на Мышкин и Мартыново, где работает уникальный Музей кацкарей. Там подтверждают слова Елены Соловьевой. Говорят, туристы в восторге от музеев и памятников культуры, но приходят в ужас от состояния трасс к ним.

«На прошлой неделе нам позвонил генеральный директор туроператора «Русь» — это крупнейший туроператор, который поставляет автобусы с туристами. Она рассказала, что у них было собрание водителей автобусов, и они отказываются ездить в Ярославскую область. Потому что дороги ужасные… С этим и мы сталкиваемся постоянно: туристы нервничают, они заплатили за комфорт, а не за то, чтобы трястись. Автобус из Углича до Мартынова стал добираться за час. И мужиков понять можно — после каждого рейса приходится вставать на ремонт. С нас требуют увеличения турпотока на 2%, а где его взять, если до нас просто не доехать?» — сказал корреспонденту ИА REGNUM ученый секретарь Этнографического музея кацкарей Сергей Темняткин.

Сергей Темняткин опасается, что отказ «Руси» ездить в Мартыново приведет к катастрофе — это главный «поставщик» туристов в отдаленную деревню. Пострадает и сам Мышкин. Как говорят в «Руси», в Мышкин и Мартыново «Русь» привозит автобусами около 6−7 тысяч человек в год.

«Люди держат музеи на голом энтузиазме, но как быть, если отсутствует инфраструктура?» — задает вопрос директор «Руси» Елена Соловьева.

По словам директора туроператора, она обращалась в департамент туризма Ярославской области. Там обещали обратить внимание на проблему. Впрочем, департамент туризма не отвечает за дороги.

Сергей Темняткин, который на протяжение многих лет занимается возрождением Мартынова и всего «Кацкого стана», с грустью говорит, что дело не только в туристах.

«Живут люди, которым нужно ездить в больницу, в город, ездят машины скорой помощи и пожарных. Но ситуация с дорогами каждый год становится только хуже», — констатирует Сергей Темняткин.

Стоит сказать, что «Русь» не намерена отказываться от всей Ярославской области. Речь идет только об отдельных направлениях с «убитыми дорогами».

«Я постоянно езжу в Ярославль и вижу, что здесь туристическая инфраструктура только развивается. Город с каждым годом становится лучше. Но хотелось бы показывать людям и российскую глубинку», — сказала Елена Соловьева.