Москва, 26 июня, 2019, 11:19 — ИА Регнум. В сети появилась информация о возможности лишения водителей прав за нечитаемые номера. Поводом к этому стала не какая-то инициатива депутатов, а проект постановления пленума Верховного суда РФ. Сразу надо отметить, речь не идет о введении новой ответственности, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им Г. В. Плеханова, к. ю. н. Андрей Моисеев.

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«Наоборот — Верховный суд РФ разъяснил, как это понимать. Суд отмечает, что в качестве устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков, либо позволяющих их видоизменить или скрыть, могут расцениваться различные механизмы, приборы, приспособления и иное оборудование, а также искусственные материалы (например, листы бумаги, картон) и т. д.», — пояснил эксперт.

Доказательством использования тех или иных устройств (материалов) в указанных целях может выступать, например, видеозапись или фотография. Как видно, постановление пленума Верховного суда РФ идет всё же на благо — так, например, самозагрязнение уже позволяет водителю доказать свою невиновность.

«Неясными остаются вопросы, как доказывать намеренность этого действия. Например, кто-то приклеил вам на номер рекламный листок. И как быть инспектору, который обнаружил это деяние? Считать это намеренным? Верховный суд РФ указал, что доказательством может стать фотография. Но какая? Если это фотография грязного номера в светлую погоду — то да, административный состав есть», — отметил Моисеев.

Если же номер закрыт бумажкой — то вроде состав есть. Но водитель скажет — он ничего не клеил, приклеил кто-то другой. Как это доказывать? К сожалению, ответов и Верховный суд РФ дать не может в виду того, что такие вопросы будут иметь всегда частный характер.

«Используемые оценочные критерии зависят от судьи, инспектора. То есть речь не идет о введении или повышении какой-то ответственности. Суд лишь разъяснил отдельные моменты. Причем, на мой взгляд, в пользу водителей», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, российских водителей могут начать лишать прав за умышленное загрязнение или сокрытие номерных знаков. Проект постановления пленума Верховного суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях» обсуждался на заседании пленума 11 июня 2019 года.

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