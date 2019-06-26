Душанбе, 26 июня, 2019, 11:15 — ИА Регнум. Производство мяса в Таджикистане по итогам января — мая 2019 года составило 60,7 тыс. тонн, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Мясо

За отчетный период поголовье крупного рогатого скота в Таджикистане составило 2,3 млн голов, что на 1% больше, чем годом ранее. В министерстве сообщили о росте улова рыбы на 18,2%, до 427 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года в Таджикистане было произведено более 262 тыс. тонн мяса в живом весе, что на 5,2% больше, чем в 2017 году. В 2018 году поголовье крупного рогатого скота в республике выросло на 1,2%.

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