Париж, 26 июня, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Социальная сеть Facebook согласилась передавать французским властям информацию о пользователях, позволяющих себе ненавистнические высказывания. Об этом 26 июня сообщила газета The Independent.

(сс) Simon Facebook

Издание отмечает, что речь идет не о случаях, связанных с темой терроризма или насилия, а о предоставлении информации по уголовным делам о разжигании ненависти.

«Это означает, что судебный процесс сможет проходить нормально. Это действительно очень важно, они делают это только для Франции « , — отметил государственный секретарь по цифровым технологиям Седрик О.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил: Facebook не торопится выполнять требования российского законодательства, например, в части предоставления доступа к аудиозаписям и перепискам пользователей для правоохранительных органов по запросу.