Стрый, Украина, 26 июня, 2019, 11:07 — ИА Регнум. В городе Стрый Львовской области на встрече экс-президента Украины Петра Порошенко с избирателями 18-летний парень зажёг и бросил дымовую шашку, заявили 25 июня в пресс-службе нацполиции Львовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Его опросили и составили административный протокол по ст.195−6 (нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств) КоАП», — рассказали в полиции.

В пресс-службе отметили, что встреча Порошенко с избирателями не прерывалась.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты отмечают быстрое падение рейтингов Порошенко, а также напоминают, что политику нужна заметная фракция в Верховной раде, чтобы не позволить парламенту снять с себя депутатскую неприкосновенность. Только так Порошенко сможет избежать ответственности.

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