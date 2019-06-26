Медведев в 200 раз увеличил «обидное» пособие на детей
Москва, 26 июня, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Малообеспеченные семьи с детьми будут ежемесячно получать по 10 тыс. рублей на одного ребенка. Такое решение принято правительством, заявил на совещании по вопросам демографии премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Увеличили помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трёх лет. Они будут ежемесячно получать более 10 тыс. рублей на одного ребёнка вместо прежних 50 рублей», — отметил глава правительства.
По словам Медведева, подготовлен законопроект об изменении критериев нуждаемости семьи. Таковой признается семья, где на человека приходится менее двух, а не полутора, минимальных прожиточных минимумов. За счет этого увеличится число получающих пособие на первого и второго ребенка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил о «недоумении и обиде», которые вызывает размер социального пособия для семей с детьми от полутора до трех лет. Выплату в размере 50 рублей ввели в 1994 году и ни разу не индексировали. Вопрос о величине пособия также был поднят в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным 20 июня.
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