Тбилиси, 26 июня, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Главная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело против одного из лидеров «Национального движения», соратника Михаила Саакашвили Никанора (Ники) Мелии, который на акции протеста 20 июня активнее всех призывал митингующих к захвату здания парламента. По информации прокуратуры, уголовное дело возбуждено по статье 225-й УК Грузии, которая предусматривает ответственность за организацию группового насилия, руководство насилием и активное участие в нем.

European People's Party Никанор Мелия

26 июня Мелия вызван в прокуратуру, где ему будет предъявлено обвинение. В соответствии с регламентом парламента Грузии, членом которого в настоящее время является депутат Ника Мелия, прокуратура сообщила законодательному органу о возбуждении против оппозиционного депутата уголовного дела и обратилась с предложением выдать согласие на заключение его под стражу.

Расследование преступлений, совершенных в ходе акций протеста 20−21 июня, вместе с прокуратурой проводит центральный департамент криминальной полиции МВД. Следственные органы продолжают мероприятия по идентификации лиц, осуществлявших насильственные действия во время акции — прорыв кордона полиции, штурм здания парламента, физическую расправу над полицейскими и иные подобные деяния.

Прокуратура также сообщила, что из тех 121 лиц, которые были арестованы за различные нарушения закона при разгоне митинга и после него, в заключении остаются 54 человека. Остальные, с учетом степени их участия в насильственных действиях, были освобождены.

На решение прокуратуры и МВД уже откликнулись как сам Мелия, так и его соратники по партии. Ника Мелия заявил, что его арест панацеей не будет и власть Иванишвили спасти не сможет. Он пообещал, что даже в случае его заключения под стражу продолжит борьбу с нынешним «режимом».

» Эта борьба не уменьшится, мой арест не станет панацеей для Бидзины Иванишвили и не загасит этого заряда. Конечно, он пытается избавиться от самых активных людей, в том числе из политического спектра, так как напуган. Бидзина Иванишвили! Если ты меня арестуешь, для меня это будет честью, так как это значит, что я правильно жил все последние годы, если дело дошло до моего ареста», — заявил Мелия.

А его соратники по партии пригрозили нынешней власти, что не позволят и «волосу упасть» с головы Ники Мелия, что было воспринято обществом и оппонентами «Национального движения» с определенной долей сарказма. Однопартийцы Саакашвили заявляют, что нынешнее правительство Грузии приступило к политическим репрессиям и перешло к установлению в стране диктатуры.

Напомним, что акция протеста в Тбилиси началась 20 июня, а формальным поводом для нее стало проведение в парламенте Грузии 26-й сессии МАП, председателем которой в настоящее время является российский депутат Сергей Гаврилов. Предоставление ему кресла председателя парламента опротестовали соратники экс-президента Михаила Саакашвили в грузинском парламенте и сорвали заседание, после чего прибывшие в Тбилиси делегаты покинули Грузию. А за пределами парламента на проспекте Руставели соратники Саакашвили созвали срочный митинг под лозунгами «Россия — оккупант», «Отставка председателя парламента», «Отставка главы МВД» и «Проведение выборов по пропорциональной системе».

После того как митинговавшие у здания парламента сторонники этих требований по призыву лидеров оппозиции пошли на штурм парламента, власти разогнали митинг, применив спецсредства. Пострадало несколько сотен человек, в том числе митингующих и полицейских. На следующий день правящая партия сообщила об отставке Ираклия Кобахидзе с поста председателя парламента, но акции на этом не закончились. Они продолжились 22−25 июня, и главными их участниками стали молодые люди, представляющие себя как студенты грузинских вузов. Оппозицию первоначально к микрофонам не допускали, но постепенно один за другим на акции стали выступать как соратники Саакашвили, так и лидеры других оппозиционных партий. 24 июня лидер правящей партии выступил с заявлением о готовности обсуждения вопроса перехода на пропорциональную систему выборов парламента. Оппозиция отреагировала на это предложение отрицательно и заявила о намерении продолжать акции и борьбу за выполнение всех требований.