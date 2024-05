Токио, 26 июня, 2019, 10:28 — ИА Регнум. На официальном YouTube-канале японской компании Bandai Namco 25 июня вышел трейлер, анонсирующий игру по популярному аниме-сериалу One Punch Man. Проект с подзаголовком A Hero Nobody Knows («Герой, которого никто не знает») выйдет «уже скоро».

Игра One Punch Man: A Hero Nobody Knows

One Punch Man: A Hero Nobody Knows — это игра в жанре файтинг, в которой персонажи популярного аниме сражаются на закрытых аренах. Сообщается, что геймерам предстоит управлять командой сразу из трёх героев, которые будут меняться между собой во время схватки.

В трейлере появились основные персонажи One Punch Man: Сайтама, Генос, Сверхзвуковой Соник, Бесправный Ездок и другие. Каждый герой будет обладать особым набором боевых приёмов и особых способностей. Сообщается, что A Hero Nobody Knows выйдет на PC, PS4 и Xbox One.

Напомним, One Punch Man — это популярная японская манга и одноимённый аниме-сериал. Рассказ ведётся от лица Сайтамы, лысого японского мужчины, получившего способность уничтожать любого противника с одного удара. Заскучав от постоянных побед и отсутствия сильных соперников, Сайтама решает получить лицензию настоящего супергероя и спасти мир.