Москва, 26 июня, 2019, 10:09 — ИА Регнум. Все хотят встретиться с президентом России Владимиром Путиным, потому что сегодня встреча с российским лидером является признаком влиятельности среди мировых лидеров и помогает главам ряда стран повышать свой вес во внутриполитической борьбе. И премьер-министр Японии Синдзо Абэ — не исключение, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Синдзо Абэ

«Тема Курил важна для Абэ, и постоянный контакт с президентом Путиным помогает эксплуатировать её уже несколько лет», — считает политолог.

В Японии есть несколько групп, которые продавливают разные позиции по Курилам — от радикальных и до относительно компромиссных. Абэ маневрирует между ними.

«Но одна из ключевых проблем связана с присутствием в Японии вооруженных сил США, а на это японские политики повлиять не могут», — отметил Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоятся в рамках саммита Группы двадцати (G20) в японской Осаке.

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