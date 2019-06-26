Москва, 26 июня, 2019, 09:56 — ИА Регнум. После заявления президента США Дональда Трампа о том, что он пойдет на второй срок, всё связанное с ним необходимо рассматривать через призму предстоящих выборов, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Конгрессмены будут пользоваться своей трибуной для вброса информационных бомб, как за Трампа, так и против. В данном случае иранский узел вне полномочий Конгресса, но так как он может принести Трампу дополнительную популярность, конгрессмены пытаются присоединить к тому, что и так происходит», — пояснил политолог.

Против войны с Ираном Европа, Россия, Индия и Китай, все понимают, что это грозит огромными человеческими потерями, в том числе и американских военнослужащих, и вызовет огромную кризисную волну на многих рынках.

«Сбив дрон США, иранцы показали, что могут поражать летящие цели на высоте, которая до сих пор считалась безопасной, и в целом иранские вооруженные силы самые боеспособные во всем регионе.

Плюс у них достаточно союзников в соседних странах, так что война США — Иран маловероятна, но конгрессмены могут получить на этом политические очки», — считает Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, два американских конгрессмена предложили поправку к военному бюджету, запрещающую президенту США Дональду Трампу начинать военную операцию против Ирана, говорится в официальном заявлении одного из инициаторов поправки демократа Ро Ханны.

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