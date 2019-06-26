Санкт-Петербург, 26 июня, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Внешнее кольцо Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга (КАД, А-118) будет полностью перекрыто в северной его части, на участке между Парашютной улицей и проспектом Культуры, с 1 июля по 1 сентября 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 июня в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», отвечающем за федеральные трассы в регионе.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Участок перекрытия внешнего кольца КАД

Перекрытие необходимо для работ по устройству третьей полосы движения. Работы будут вестись в рамках реконструкции северного участка КАД, в ходе которой производится расширение магистрали.

«Будет организован перепуск движения с внешнего на внутреннее кольцо. Движение в оба направления будет осуществляться по внутреннему кольцу по одной полосе в каждом направлении», — пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В целях безопасности в месте проведения работ поставят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, смонтируют сигнальные фонари. Предупреждения о перекрытии будут выводиться на табло, установленные на КАД.

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Госконтракт на реконструкцию КАД Санкт-Петербурга от станции Горская до Приозерского шоссе был заключен в мае 2018. Это последний четырехполосный участок на КАД. Работы начались в мае 2018 и продлятся по ноябрь 2020 года. После расширения проезжей части пропускная способность этого участка КАД увеличится с 79 тыс. до 124 тыс. единиц транспорта в сутки.